الجزيرة الإماراتي يهزم العين.. وزلاتكو يستقيل

متابعات – فجر

أكد الجزيرة جدية مساعيه للتتويج بلقب دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم لأول مرة منذ 2011 بعد فوزه 3-1 على مضيفه العين منافسه على اللقب في مباراة قمة مؤجلة أقيمت اليوم الاثنين.

وابتعد الجزيرة بالصدارة بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه الأهلي حامل اللقب وسبع نقاط عن العين ثالث الترتيب.

واستغل الجزيرة الدفاع المتقدم للعين ليسجل هدفين من انفرادين بالحارس من منتصف الملعب.

أنهى الفريق الزائر الشوط الأول متقدما بهدف محمد فوزي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد مرور نصف ساعة.

وانفرد ليوناردو بيريرا بحارس مرمى العين من منتصف الملعب ليضاعف التقدم في الدقيقة 76.

وقلص عمر عبد الرحمن (عموري) أفضل لاعب في اسيا 2016 الفارق للعين بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 84.

لكن آمال العين في التعادل انهارت بعد خطأ دفاعي آخر تسبب في هدف ثالث من انفراد لعلي مبخوت في الدقيقة الأخيرة، ويملك الجزيرة 38 نقطة من 15 مباراة مقابل 31 للعين وصيف بطل آسيا.

من جانب آخر أعلن مدرب نادي العين في المؤتمر الصحفي عقب المباراة عن استقالته، وقال زلاتكو “حان وقت الرحيل وأشكر الجميع على كل شيء.. تحدثت مع الإدارة حول رغبتي في الرحيل بعد المباراة ولا أود أن أكون مشكلة لأي شخص”.