“العيسى” مغرّدًا: رئاسة ولي العهد لـ “فطن” ستنطلق به إلى آفاق جديدة

متابعات – فجر

تقدّم الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم بالشكر والتقدير إلى مقام سمو ولي العهد على موافقته برئاسة مجلس أمناء البرنامج الوقائي “فطن” وذكر العيسى في تغريدة عبر حسابه في تويتر أن رئاسة سمو ولي العهد للمجلس ستنطلق به إلى آفاق جديدة.