أمريكا توقف واردات الليمون من الأرجنتين

وكالات – فجر

أوقفت الولايات المتحدة وارداتها من الليمون من الأرجنتين وذلك بعد فترة قصيرة من تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهام منصبه، وذكرت دوائر حكومية في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس اليوم الاثنين، أن وزارة الزراعة والمنتجات الحيوانية في أمريكا علقت الاستيراد مبدئيا لمدة 60 يوما، يذكر أن الأرجنتين تعد واحدا من أهم مصدري الليمون على مستوى العالم، إذ يبلغ نصيب صادراتها منه في السوق العالمية نحو 15%.

من جانبه، قال ريكاردو بوريالي وزير الزراعة الأرجنتيني في تصريحات للراديو:” سنواصل جهودنا عبر القنوات الدبلوماسية ونثق في امكانية الوصول إلى نتيجة جيدة”، وكان قد تم السماح باستيراد الليمون من الأرجنتين قبل أسابيع قليلة وذلك بعد سنوات من الحظر بسبب صراعات مختلفة مع الحكومة اليسارية السابقة.

كان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما زار الأرجنتين في العام الماضي، واتفق مع الرئيس الليبرالي ماوريسيو ماكري على تعزيز سياسة التجارة المشتركة بين البلدين، وكانت أمريكا أعلنت في ديسمبر الماضي أنها ستشتري مبدئيا 20 ألف طن ليمون، ما جعل المنتجين في الأرجنتين يمنون أنفسهم برواج جديد يعتمد على التجارة مع الولايات المتحدة.