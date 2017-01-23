دراسة بريطانية: طهي البطاطس والخبز في حرارة مرتفعة يسبب السرطان

وكالات – فجر

قال علماء بريطانيون، اليوم الاثنين: إنَّ طهي البطاطس والخبز تحت درجات حرارة عالية لفترة طويلة يفاقم خطر الإصابة بالسرطان للذين يتناولون تلك الأطعمة بانتظام.

وذكرت وكالة “معايير الغذاء” البريطانية، أن التجارب التي أُجريت على حيوانات أظهرت مادة تسمى “أكريلاميد” تنتج عند تحميص، أو قلي، أو شي النشويات في درجات حرارة مرتفعة لفترة طويلة، والتي من شأنها زيادة خطر الإصابة بالسرطان.

وأشارت في البيان الذي انتقده بعض الخبراء المستقلين، أن الحد من المخاطر المذكورة يستوجب طهي الأطعمة في درجات حرارة أقلّ، وأكلها عندما يصل لونها إلى الذهبي وليس البني.

وأوردت “القاعدة العامة هي أن تكتفوا باللون الأصفر الذهبي أو أفتح عند قلي، أو خبز، أو تحميص، أو شي النشويات كالبطاطا والخضروات الجذرية والخبز”، بحسب “رويترز”.

من ناحيتها، أكَّدت جمعية أبحاث السرطان البريطانية الخيرية، أن التجارب على الحيوانات أظهرت أن “الأكريلاميد” يمكنها التفاعل مع الحمض النووي الوراثي في خلايانا؛ لذلك فإنها قد ترتبط بالإصابة بالسرطان.