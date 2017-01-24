جيش الشرعية اليمني يُعلن مناطق المطمة والزاهر في الجوف مناطق عسكرية مغلقة

واس – فجر

أعلنت قيادة المنطقة العسكرية السادسة في الجيش اليمني مديريتي المطمة والزاهر والمناطق المتبقية من مديرية المتون في محافظة الجوف، مناطق عسكرية.

ودعت في بيان بثه المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية السكان للانتقال إلى مناطق آمنة.

ونقل المركز عن قائد المنطقة اللواء الركن أمين الوائلي قوله ” إن هذا الإعلان يهدف إلى تمكين الأطفال والعوائل والساكنين من الانتقال إلى مناطق آمنة حفاظًا على سلامتهم بعيدًا عن خطر المليشيا الانقلابية التي تتعمد استخدامهم دروعًا بشرية وتخزين الأسلحة وسط المنازل”.

وأضاف اللواء الوائلي أن قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية تتقدم نحو النصر في مختلف جبهات القتال بمحافظة الجوف وسط انكسار المليشيا الانقلابية وتكبدها خسائر في الأرواح والعتاد.

وأوضح أنه تم تحرير عدة مواقع خلال اليومين الماضيين، من أهمها موقع “الأجاشر” و”المعو” و”عرق أبو داعر”، في جبهة الخب والشعف ، وقتل وجرح خلالها العشرات من المليشيا الانقلابية، فضلاً عن استعادة عدد من الأسلحة والأطقم وإعطاب آليات أخرى، فيما التقدم مستمر في المتون والمصلوب والغيل.