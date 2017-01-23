الحكومة الألمانية عن لقاء المستشارة بترامب: لكل شيء وقته

وكالات – فجر

تعول الحكومة الاتحادية تحت زعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على تحقيق تكاتف قوي للاتحاد الأوروبي في مواجهة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب وإدارته.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم الاثنين بالعاصمة الألمانية برلين إن ضرورة التكاتف تعد بشكل عام نقطة أساسية في سياسة الاتحاد الأوروبي.

وأكد أنه لا يرى أية منافسة داخل الاتحاد الأوروبي حول أن رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي سوف تلتقي بترامب يوم الجمعة القادم لتصبح أول رئيسة حكومة من الاتحاد الأوروبي تلتقي بترامب.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا تربطهما دائما علاقات وثيقة بصفة خاصة.

يشار إلى أن بريطانيا تعتزم الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، وتعتزم ماي التحدث مع ترامب عن إمكانية إبرام اتفاقية تجارية ثنائية بين بريطانيا وواشنطن، ولم يعرب زايبرت بأي تصريحات عن أي لقاء محتمل بين ميركل وترامب، وقال: “لكل شيء وقته”.

وتابع المتحدث باسم الحكومة الألمانية قائلا: “لدينا جميع نقاط الاتصال التي يمكن أن تكون لدينا في هذه المرحلة المبكرة للغاية من الإدارة الجديدة”.

ومن جانبه قال متحدث باسم زيجمار جابرييل، الذي يشغل منصبي نائب ميركل ووزير الاقتصاد الاتحادي بحكومتها، إنه يتعين على دول الاتحاد الأوروبي توثيق التعاون بينها والاستفادة من فرصهم.

وذكرت وزارة الخارجية الألمانية أنه لابد من إعلان القيم والمصالح والقناعات المشتركة في الدوائر الأوروبية وتوضيحها لإدارة ترامب، مشددة على ضرورة أن يهيئ الاتحاد الأوروبي نفسه لضرورة القيام برد فعل مناسب على مستقبل غير محدد.