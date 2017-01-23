الهلال يتغلّب على الوحدة ويتأهل لربع نهائي كأس الملك

متابعات – فجر/ تصوير عبدالعزيز غاصب



نجى الهلال من ضيفه الوحدة في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم الاثنين بعد فوزه بثلاثة أهداف مقابل هدفين على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) بالرياض .

وسجل الهدف الأول للهلال محترفه البرازيلي ليو بوناتيني عند الدقيقة 16، وأضاف قائد الفريق ياسر القحطاني الهدف الثاني للهلال من ركلة جزاء قبل انتهاء الشوط الأول بخمس دقائق، وعاد المحترف البرازيلي ليو بوناتيني لإضافة الهدف الثاني له شخصيا والثالث لفريقه عند الدقيقة 50، وسجل الهدف الأول للوحدة مهاجمه مختار فلاته عند الدقيقة 64، وقلص الفارق مهند الفارسي بإضافته الهدف الثاني للوحدة عند الدقيقة 87.

وبهذه النتيجة يصل الهلال لربع النهائي وينتنظر الفائز من لقاء النصر والنهضة يوم الأحد 2 أبريل.