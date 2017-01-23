أول قرارات “ترامب”.. أمريكا خارج اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ

وكالات – فجر

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين قرارا تنفيذيا بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية “الشراكة عبر المحيط الهادئ” التي تضم 12 دولة تطل على المحيط الهادئ في الأمريكيتين وآسيا.

وفي مؤتمر صحفي في المكتب البيضاوي وقع ترامب القرار التنفيذي وأمسك الوثيقة التي قال إنها “أمر عظيم للعامل الأمريكي”.

كانت الولايات المتحدة والدول الأخرى الموقعة على اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، قد توصلت إلى الاتفاقية بعد مفاوضات شاقة، ولكن إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لم ترفعها إلى الكونجرس للتصديق عليها.

وكانت هذه الاتفاقية ستؤدي إلى إقامة أكبر منطقة للتجارة الحرة من حيث إجمالي الناتج المحلي.

كان ترامب قد تعهد قبل أسابيع من تنصيبه، بإلغاء مشاركة الولايات المتحدة في اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ التي لم يصدق عليها الكونجرس حتى الآن.

وقال ترامب خلال التوقيع على قرار الانسحاب من اتفاقية الشراكة “تحدثنا عن هذا الأمر لوقت طويل”.