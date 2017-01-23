قرعة مونديال روسيا 2018 في الكرملين

متابعات – فجر :

أعلن نائب رئيس الوزراء رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم فيتالي موتكو الاثنين أن قرعة نهائيات كأس العالم 2018 التي تستضيفها بلاده، ستقام في الكرملين في الأول من ديسمبر المقبل.

وقال موتكو في تصريح نقلته وكالة أنباء “تاس” خلال لقاء مع رئيس الوزراء دميتري مدفيديف أن مراسم سحب القرعة ستقام “في الأول من ديسمبر بقصر المؤتمرات في الكرملين وكل هذا يناسب الفيفا”، في إشارة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأضاف “الآن نحن نحضر للحفل”، مؤكدا أن الاستعدادات لكأس القارات 2017 وكأس العالم 2018 تسير على الطريق الصحيح.

وتستضيف روسيا كأس العالم لكرة القدم من 14 يونيو إلى 15 يوليو 2018. وتقام المباريات في 12 ملعبا بـ 11 مدينة.

وتستضيف البلاد أيضا كأس القارات 2017 والتي ستقام في موسكو وسان بطرسبورغ وقازان وسوتشي وستكون بمثابة بروفة للمونديال.