إنشاء مركز متخصص لتطوير تعليم العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات

متابعات – فجر :

أصدر وزير التعليم د.أحمد بن محمد العيسى قراراً بتأسيس مركز متخصص في تطوير تعليم العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات (STEM) ، ويأتي هذا القرار استناداً إلى قرار مجلس الوزارة القاضي بالموافقة على برنامج التحول الوطني.

واشتملت مهام المركز المشار إليها في نص القرار على المساهمة في تطوير قدرات الطلاب واتجاهاتهم وميولهم بما يعزز اختيارهم لمسارات علمية ومهنية مستقبلية ذات صلة بالعلوم والتقنية والهندسة والرياضيات (STEM) ، والمشاركة في دراسة المناهج الدراسية، وتقديم الدعم الفني والعلمي لوكالة المناهج في تطوير المناهج ودراسة المعايير الخاصة بها وغيرها من الجهات ذات العلاقة في إعداد وتطوير المناهج والعلوم والتقنية والهندسة والرياضيات (STEM) ، وتقديم برامج النمو المهني بالتعاون مع المركز الوطني للتطوير المهني التربوي والجهات ذات العلاقة في إعداد وتطوير المعلمين والممارسين ذوي العلاقة بمجالات العلوم والتنقية والهندسة والرياضيات (STEM) ، وبرامج تطويرهم المهني ، إضافة إلى تعزيز التعلم والتعليم القائم على البحث العلمي بالشراكة مع مركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم والرياضيات والجهات ذات العلاقة بما يحقق توجه العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات (STEM) ، وإقامة الفعاليات والمناشط المعززة لذلك ، وتوحيد الجهود والتكامل بين وزارة التعليم والجهات ذات العلاقة فيما يخص المشاريع والبرامج ذات الصلة بتوجه العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات (STEM) .

ووجه العيسى بأن تسند جميع أعمال المركز وأنشطته وميزانياته لشركة تطوير للخدمات التعليمية .