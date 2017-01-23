نوكيا 6 انطلاقة بسرعة الصاروخ ومبيعات غير مسبوقة

متابعات – فجر :

تطورات غير مسبوقة شهدتها أسواق الهواتف المحمولة خلال الساعات القليلة الماضية، مع انطلاق المارد الجديد نوكيا 6 لينافس بقوة وشراسة هواتف آيفون وسامسونج.

وشهد موقع JD.com نفاد جميع هواتف نوكيا 6 بعد دقيقة واحدة من طرحها للبيع وبلغ سعر الوحدة من الجهاز قرابة 240 دولاراً أمريكياً.

وبحسب المراقبين لأسواق الهواتف الجوالة فإن هاتف نوكيا 6 سيكون انطلاقة سريعة لشركة نوكيا العالمية التي تسعى للعودة والمنافسة بقوة في عالم الهواتف خاصة بعد تراجع مبيعات آيفون وسامسونج بعد تكرار حوادث انفجار البطاريات الأخيرة.

وتأمل شركة نوكيا من هاتفها الجديد أن تغزو أسواق الهواتف وتحتل مكانتها السابقة كشركة عملاقة في مجال بيع الجوالات.