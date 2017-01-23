شرطة الأحساء تطيح بخمسة وافدين أنشأوا مصنعاً لإنتاج الخمور

الأحساء – فجر :

بناءً لما توفر من معلومات مؤخراً عن قيام عدد من الوافدين من جنسية آسيوية بإعداد وترويج الخمور بداخل منزل سكني بحي العويمرية بمحافظة الأحساء .

فقد تمكن رجال الأمن بشرطة محافظة الأحساء بفضل من الله وتوفيقه مداهمة المنزل والقبض على المتهمين والذي تبين بأنهم خمسة وافدين من جنسية آسيوية ومن ضمنهم إمراءة زوجة لأحدهم.

كما تم ضبط مصنع إعداد وتجهيز الخمور والأدوات المخصصه لذلك وكمية من المواد المسكره قدرت بالتالي :

٩٦ برميل سعة ٢٥٠ لتر

٣٤ جالون سعة ٢٥ لتر

٩٩٦ قاروره سعة ١,٥ لتر

وجرى ايقاف المتهمين واحالة القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام .