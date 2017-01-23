شرطة القصيم: العثور على شخص ملقى على الأرض شمال مدينة بريدة

القصيم – فجر :

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني بأن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً صباح يوم الأحد الموافق ١٤٣٨/٤/٢٤هـ يتضمن العثور على شخص ملقى على الأرض بجانب الطريق المؤدي إلى بلدة أبلق شمال مدينة بريدة .

وعلى الفور باشر المختصون بشرطة محافظة عيون الجواء وخبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي موقع البلاغ واتضح أن الجثمان يعود لمقيم آسيوي الجنسية في العقد الخامس من العمر ..

موضحاً بأن إجراءات المعاينة الأولية للجثمان أظهرت وجود إصابتين بالصدر وتمزق بالفخذ الأيسر وسحجات بالظهر ، إضافةً إلى آثار دماء وجدت داخل الشاحنة التي كان يستقلها ..

مشيراً إلى نقل الجثمان لمستشفى عيون الجواء لإخضاعه للفحوصات الطبية اللازمة ، حيث تشير الدلائل الأولية إلى قيامه بإيذاء نفسه بآلةٍ حادة تم العثور عليها بموقع الحادثة وسقوطه بعد ذلك من الشاحنة أثناء سيرها ..

فيما تواصل هيئة التحقيق والإدعاء العام القيام بأعمال التحقيق اللازمة لمعرفة ملابسات الحادثة ..