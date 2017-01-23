العويس بين مطرقة الشباب وسندان الأهلي

مازن الشهري – الرياض – فجر:

شهد الأسبوع الماضي منافسه بين ناديي الأهلي والهلال على ضم اللاعب الدولي محمد العويس الذي سيوقع عقده الرسمي يوم الأربعاء القادم مع النادي الأهلي وشهدت المفاوضات جدالاً واسعاً في مواقع الشارع الرياضي والبرامج التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي وكانت بداية المفاوضات بين اللاعب وادارة الأهلي قبل مايُقارب شهرين وابدى اللاعب موافقته واستلم اللاعب الشيكات ” مصدقه ” ومن ثم بعد مرور أسبوعين ارجع الحارس محمد العويس الشيكات الى المفاوض الأهلاوي واغلق جواله وكافة الاتصال به وطلب الأمير فيصل بن خالد رئيس الهيئة المالية مقابلة اللاعب والجلوس معه لمعرفه الأسباب وبعد حديث مطول بين اللاعب والأمير فيصل بن خالد تم الاتفاق الرسمي على التوقيع الرسمي بعد دخول الفترة الحرة التي تسمح للاعب بالانتقال الى أي فريق، وطلب النادي الأهلي بيع الفترة المتبقية للاعب ووافقت ادارة عبدالله القريني علماً بأنه توجد خطابات رسمية ومحادثات ” واتساب ” بين المفاوض الاهلاوي والاستاذ عبدالله القريني وبعد مرور اسبوع من الاتفاق على بيع الفترة المتبقية للاعب استنكر الشباب الموقف عبر بيان رسمي صادر من المركز الإعلامي واستغرب الاهلاوين من الموقف الذي حصل من ادارة نادي الشباب، وقررت لجنة الاحتراف بقيادة الاستاذ عبدالله البرقان ابطال الاتفاقية بين اللاعب وادارة الأهلي وايقاف مسؤول الاحتراف بنادي الشباب الاستاذ ماجد المرزوقي لمدة عام اضافةً الى غرامة 300 ألف ريال.

وعلمت مصادر لصحيفة فجر بأن يوم الأربعاء القادم سيكون التوقيع الرسمي للاعب محمد العويس للنادي الأهلي وسيظهر اللاعب بعد التوقيع في إحدى البرامج التلفزيونية .