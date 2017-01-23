هال سيتي يؤكد إصابة رايان ماسون بكسر في الجمجمة

متابعات-فجر:

أعلن نادي هال سيتي الإنجليزي لكرة القدم إصابة لاعبه رايان ماسون بكسر في الجمجمة خلال مواجهة تشيلسي أمس الأحد وأكد خضوعه لجراحة في مستشفى بلندن.

وأصيب ماسون لاعب وسط هال في رأسه بعد اصطدام في كرة مشتركة خلال لقاء انتهى بالخسارة 2-0 أمام تشيلسي ونقل سريعا إلى المستشفى بعدما تلقى العلاج لحوالي عشر دقائق بالملعب خلال الشوط الأول.

واصطدم ماسون (25 عاما) بجاري كاهيل مدافع تشيلسي في منطقة جزاء هال بعد مرور 14 دقيقة وهرع الجهاز الطبي لكل فريق إلى داخل الملعب بعدما قرر الحكم نيل سواربريك إيقاف اللعب.

وقال هال سيتي في بيان “يستطيع النادي التأكيد على تعرض رايان ماسون لكسر في الجمجمة خلال لقاء تشيلسي”.

وأضاف “لقد نقل إلى مستشفى سانت ماري وخضع هناك لجراحة، حالة رايان مستقرة ومن المتوقع أن يبقى في المستشفى لعدة أيام”.

وأكد هال أنه سيعلن بيانا لمتابعة حالة ماسون اليوم الاثنين.