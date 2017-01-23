احباط محاولة تهريب 1.5 مليون حبة إمفيتامين عبر شواطئ تبوك

متابعات -فجر

احبطت دوريات حرس الحدود في منطقة تبوك محاولة تهريب أكثر من مليون ونصف المليون حبة أمفيتامين عبر شواطئ ضباء.

ومن جهته ، قال المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي بأن الدوريات البحرية بحرس الحدود بقطاع ضباء تمكنت – بتوفيق الله – أمس الأحد من إفشال عملية استلام كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين المخدرة عبر البحر، وذلك بعد تلقي غرفة القيادة والسيطرة بقطاع ضباء بلاغاً من مواطن يفيد بمشاهدة براميل بلاستيكية تتقاذفها الأمواج في حدود مسؤولية قطاع ضباء.

وأوضح انه على الفور تم توجيه الدوريات البحرية لموقع البلاغ، وتم مسح منطقة البلاغ وتوسيع نطاق البحث وتم العثور على عدد (٧) سبعة براميل بلاستيكية اتضح من انتشالها وتفتيشها احتواؤها على ما مجموعه (٧٥٩‚٦٠٤‚١) مليون وستمائة وأربعة آلاف وسبعمائة وتسعة وخمسين قرص إمفيتامين. هذا وقد تمت إحالة المضبوطات للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية .