«التعليم» تعلن اعتماد لجنة لبناء مؤشرات أداء المعلمين

متابعات -فجر

اعلنت وزارة التعليم،اعتماد تكوين لجنة لبناء مؤشرات أداء المعلمين، تتولى وضع الإطار العام والتفصيلي لمؤشرات أداء المعلمين بشكل عام لكل تخصّص تدريسي بشكل خاص، مُحددةً نهاية أعمال اللجنة بنهاية الأسبوع الثامن من الفصل الدراسي الثاني لهذا العام.

جاءت اللجنة برئاسة غازي بن بهاج القثامي، وعضوية “محمد بن عبدالرحمن المشعف، عايض بن علي الشمراني، حسن بن أحمد مصلوف، طارق بن عويض السواط، خالد بن فهد البراك، عبدالله بن محمد الغامدي، عبدالرحمن بن صالح الفريح، سلطان بن غصاب المطيري، لطفي بن صالح المرضي محكما”.