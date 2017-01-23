طرق سحرية للحصول على بشرة اكثر نضارة

متابعات -فجر

يؤثر طقس الشتاء على البشرة ،فالبرودة الشديدة ومستويات الرطوبة المتدنية تفضي إلى هواء جاف، يسرق بدوره الرطوبة من البشرة في كل لحظة من لحظات اليوم. وفي حال عدم توفير عناية فورية، تتشقق البشرة وتتفاقم المشكلة… لتلطيف البشرة خلال الشتاء وجعلها أكثر ليونة ونضارة، لا بد من تعزيز مستويات الرطوبة فيها، والحؤول دون العوامل المسببة للاحمرار، والحكة، والتقشر. في ما يأتي بعض النصائح التي تساعد على إبقاء البشرة صحية وطرية خلال الشتاء…

الترطيب الليلي

تحتاج المساحات الأكثر جفافاً في البشرة، مثل اليدين، والقدمين، والمرفقين والركبتين، إلى ترطيب أكثر من بقية أنحاء الجسم لأنها تميل إلى خسارة الرطوبة بوتيرة أسرع. لذا، يوصى باستعمال كريم الترطيب الكثيف والغني قبل الخلود إلى النوم، وتغطية البشرة بالقفازات أو الجوارب القطنية لحبس الرطوبة داخل البشرة حتى الصباح.

الماء الفاتر بدل الماء الساخن

نحب جميعاً الاستمتاع بحمام ساخن كثير البخار خلال الشتاء، لكن هذا الحمام مؤذ جداً للبشرة لأنه يسلبها الرطوبة والزيوت الموجودة فيها. لذا، ننصحك باستعمال الماء الفاتر بدل الماء الساخن للحفاظ قدر الإمكان على مستويات الرطوبة في البشرة.

اختيار مستحضر الترطيب المناسب

احرصي على اختيار التركيبة الذكية المشتملة على مكونات طبيعية ومغذية. اختاري التركيبة المرتكزة على الزيوت بدل التركيبة المرتكزة على الماء، لأن الزيوت تميل إلى حبس الرطوبة أكثر خلال الشتاء.

الترطيب مباشرة بعد الغسل

تحتاج البشرة إلى المزيد من الترطيب خلال فصل الشتاء، ولاسيما بعد غسلها بالماء الفاتر أو الساخن. أبسطي مستحضر الترطيب على البشرة فيما لا تزال رطبة لحبس تلك الرطوبة داخل طبقات البشرة. واحرصي على ترطيب اليدين بالكريم بعد غسلهما كل مرة بالماء والصابون.

التقشير

ننسى مساعدة بشرتنا على التخلص من الخلايا الميتة خلال الشتاء، لاسيما تلك المتراكمة على أيدينا. إلا أن طبقة الخلايا الميتة، خصوصاً إذا كانت سميكة، تحول دون تغلغل الرطوبة إلى طبقات البشرة. من هنا أهمية استعمال قناع مقشر على الوجه واليدين، وربما الشفتين. وبعد الانتهاء من تقشير الخلايا الميتة، لا بد من ترطيب البشرة جيداً بالكريم المغذي.

حماية البشرة

عوّدي نفسك على استعمال القفازات لحماية اليدين، والأوشحة لحماية الوجه والعنق من الرياح الباردة، والمطر، والثلج. ولا تنسي أيضاً استعمال الحجاب الواقي من الشمس، حتى في عزّ الشتاء. فشمس الشتاء يمكن أن تكون مؤذية بقدر شمس الصيف، ولذلك أبسطي الحجاب الشمسي على كل المساحات المكشوفة في بشرتك.

شرب الماء

نميل عموماً إلى شرب كميات أقل من الماء خلال الشتاء، لأننا نتناول المشروبات الساخنة مثل الشاي والقهوة. لكن البشرة تحتاج أيضاً إلى الماء. لذا، حاولي شرب الماء قدر المستطاع، وأضيفي إليه شرائح الليمون إذا شئت بحيث يصبح ألذ نكهة.

الأقنعة المنزلية

تستطيع الأقنعة المحضرة في المنزل أن توفر الرطوبة اللازمة خلال أشهر الشتاء. استخدمي المكونات المرطبة الطبيعية مثل العسل، والأفوكادو، واللبن، وزيت الزيتون، وزيت اللوز، والموز، والألوة فيرا. اخلطي المكونات التي تحبينها مع بعضها البعض للحصول على كريم أو معجون، وابسطي الخليط على البشرة لمدة 10 إلى 30 دقيقة.

تناول الأطعمة المغذية

لا شك في أن تناول الأطعمة الغنية بالماء يساعد على ترطيب البشرة من الداخل. جربي الشمام، والتفاح، والبرتقال، والكيوي، والخضار الغنية بالماء (مثل الكرفس، والبندورة، والخيار، والكوسى، والجزر). احرصي أيضاً على حصول جسمك على كمية كافية من الفيتامين C والزنك لدعم إنتاج الكولاجين والمرنين. ولا تنسي طبعاً مكملات أوميغا 3 أو الأسماك الدهنية التي تساعد على جعل البشرة لينة وطرية.

تفادي السموم

إذا كنت تعانين من الأكزيما، أو التهاب الجلد، أو أي مرض جلدي آخر، عليك تفادي المواد المسببة للحساسية لأنها قد تفاقم المشكلة الجلدية. وفي الشتاء، تكون البشرة أكثر هشاشة وعليك بالتالي تفادي الأقمشة الخشنة (مثل الصوف) والمنظفات المرتكزة على المواد الكيميائية، واستعمال مستحضرات التنظيف الخفيفة والكريمات المرطبة الخاصة بالبشرة الحساسة.

يصبح الهواء أكثر جفافاً نتيجة أجهزة التدفئة المستخدمة شتاء. لذا، يوصى بتركيب جهاز ترطيب في المنزل، ولاسيما في غرفة النوم، لإعادة مستويات الرطوبة إلى طبيعتها في الهواء والحؤول دون جفاف البشرة.