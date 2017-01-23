مقتل وإصابة 8 اشخاص في إطلاق نار في مركز تجاري في ولاية تكساس الأمريكية

فجر : متابعات

اوضحت الشرطة في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية يوم الأحد إن شخصا واحدا على الأقل قُتل كما أصيب سبعة آخرون أثناء عملية سطو فاشلة على متجر للمجوهرات في مركز تجاري بالمدينة.

واضاف وليام مكمانوس قائد الشرطة إن إطلاق النار بدأ لدى فرار شخصين قاما بسطو مسلح على متجر كاي للمجوهرات في مركز رولينج أوكس ،وحاول اثنان من المارة التدخل.

وتابع مكمانوس إن أحد اللصين قتل أحد هذين الشخصين بالرصاص وقام الشخص الآخر الذي كان لديه رخصة حمل سلاح ناري بإطلاق النار على أحد المشتبه بهما. ولم يُصب الشخص الذي أطلق النار على اللص.

واردف مكمانوس إن المشتبه به الثاني غير الجريح جرى عبر المركز التجاري وهو يطلق النار من مسدسه أثناء فراره فأصاب ستة أشخاص. وأضاف أن حالتهم لم تُعرف على الفور.

واضاف قائلا في شريط مصور بُث على صفحة المدينة على فيسبوك “ما لدينا هو عملية سطو أدت لنتائج سيئة بشكل حقيقي.

“إنه شيء أخرق تماما. هذه ثاني مرة يُقتل فيها فاعل خير أثناء محاولة التدخل في جريمة.