بالفيديو.. مطالبات بضبط شاب يفحط بمركبته في حديقة عامة بالرياض ويتلف العشب

متابعات -فجر

تناقل مغردون على موقع “تويتر”، مقطع فيديو لشاب يمارس التفحيط بمركبته في حديقة عامة ما تسبب في تلف الأعشاب الخضراء، وطالبوا بالقبض عليه ومعاقبته لتعديه على الممتلكات العامة.

وأظهر الفيديو مركبة من نوع فورد رانجر الشار يمارس التفحيط في حديقة عامة ويسير بها فوق الأعشاب الخضراء، وذكر متداولوه أن الواقعة حدثت مساء أمس (الأحد) في حديقة حي لبن بالرياض.

وأستاء المغردون من تعمد قائد المركبة إتلاف العشب الأخضر والاستهتار في العبث بالمرافق العامة، مطالبين المرور بسرعة الوصول إليه وضبطه وتوقيع أقصى عقوبة عليه للحد من انتشار ظاهرة التفحيط والعبث بالمرافق.