اختفاء فتاة بالرياض واسرتها ترجح سقوطها في غرف الصرف الصحي

متابعات -فجر

اختفت فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً من أمام منزل جدتها في حي طويق بالرياض منذ يوم الجمعة الماضي، فيما توقعت أسرتها أن تكون قد سقطت في إحدى غرف الصرف الصحي القريبة من المنزل.

وقالت الام ن ابنتها “شادن” كانت تلهو مع شقيقاتها الثلاث في منزل جدتها طوال يوم الجمعة، لكنها فوجئت بعودة أخواتها من دونها، لافتةً إلى أنها أبلغت الجهات الأمنية باختفائها فجر السبت الماضي للبحث عنهم.

واستكملت ،أن الفتاة شادن تعيش في منزل جدتها عقب انفصال والديها، وأن جهات عدة تواصلت معها للاستفسار عن ظروف اختفاء ابنتها، متوقعة أن تكون ابنتها قد سقطت في غرف الصرف الصحي القريبة من منزل جدتها، مشيرة إلى أنها تتصف بشعر أسود ويصل طولها إلى قرابة 150 سم.