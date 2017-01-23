القبض على مجهولين قاموا بإنتحال صفة رجال الأمن

متابعات-فجر :

صرح الناطق الاعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن دوريات الامن بمدينة الرياض باشرت أمس الأحد بلاغاً عن قيام اشخاص مجهولين بإنتحال صفة رجال الامن والدخول الى موقع سكني يقيم فيه عمال ، وسرقة مبالغ مالية وجوالات وأسلاك كهربائية وسيارة [نوع إيكو] منهم . ولخطورة ما أقدم عليه الجناة فقد تم تكثيف عملية البحث والتحري ما أسفر بتوفيق الله عن القبض عليهم وعددهم (١٠) سوريين إتضح من التحقيقات الأولية أنهم يشكلون عصابة تمتهن إنتحال صفة رجال الأمن وإرتكاب جرائم السلب وسرقة السيارات والممتلكات ، ضبط بحوزتهم مواد مسروقة من بينها حقيبة ذهب ، ومواد بناء ، ومولدات ومعدات كهربائية . وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق معهم . والله ولي التوفيق