مقتل 5 جنود من قوات الأمن برصاص مسلحين ب “شمال سيناء”

متابعات-فجر :

استشهد 5 مجندين من قوات الشرطة، أمس الأحد، بوسط سيناء برصاص مسلحين مجهولين أثناء عودتهم من إجازاتهم.

وقالت وسائل اعلام مصرية إن مسلحين مجهولين تتبعوا خط سير السيارة الأجرة والتي يستقلها المجندون عند تحركها من موقف الأجرة، حيث قاموا باستيقاف السيارة علي طريق الحسنة بوسط سيناء وأطلقوا النار عليهم ولاذوا بالفرار.