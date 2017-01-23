“نفط الكويت” إعلان حالة الطوارئ بسبب تسرب نفطي

متابعات-فجر :

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية مساء أمس الأحد، حالة الطوارئ من الدرجة الثانية، بعد وقوع تسرب للغاز في حقل المقوع النفطي جنوبي الكويت.

وأكد الناطق الرسمي باسم شركة نفط الكويت، مناحي العنزي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية بالوكالة، إعلان الشركة لحالة الطوارئ “إثر حدوث تسرب نفطي في جنوب غرب البلاد”، بحسب ما نقلت صحيفة الراي المحلية.

وبيّن أن الفرق المعنية في شركة نفط الكويت، “تتواجد في الموقع وتتعامل مع الحادث حسب الإجراءات المتبعة بالشركة في مثل هذه الحالات”.

وأضاف أن الشركة لم ترصد أي قراءات لوجود تسرب لغازات ضارة في موقع الحادث.