مقتل 15 وإصابة آخرين جراء عواصف قوية تضرب الولايات المتحدة

متابعات-فجر :

قتل 15 شخصاً على الأقل عندما اجتاحت عواصف قوية ولاية جورجيا جنوب شرق الولايات المتحدة، بحسب ما افادت وسائل الإعلام أمس الأحد .

وكانت مناطق جنوب ووسط جورجيا الريفية الاكثر تضررا حيث قتل سبعة اشخاص في احد المتنزهات، بحسب ما افاد تيم بورفيس قاضي التحقيق في مقاطعة كوك لصحيفة “اطلنطا جورنال-كونستيتيوشن”.

وذكر تلفزيون “دبليو اس بي” من اطلنطا ان اربعة اشخاص اخرين قتلوا في انحاء اخرى من الولاية، بينما اصيب 23.

وتحدثت مصادر رسمية في الولاية عن اضرار جسيمة في اجزاء من جورجيا حيث تساقطت الاشجار وتقطعت خطوط الكهرباء في العديد من المقاطعات.

ورغم مرور العواصف الا أن السلطات حذرت من موجة ثانية من الاحوال الجوية السيئة تنذر بهطول امطار غزيرة وهبوب رياح قوية.

وحذر جهاز الرصد الوطني من “ارتفاع خطر حدوث اعاصير قوية” يمكن ان تضرب شمال ووسط جورجيا مساء أمس الاحد.

وتعرضت بعض المناطق لهطول امطار بلغ منسوبها 10 سنتمترات مع احتمال تزايدها، بحسب تلفزيون “ان دبليو اس”.