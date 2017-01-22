جمعية “خيرات” لحفظ النعمة: 180 ألف وجبة مهدرة بالرياض في ثلاثة أشهر

متابعات – فجر

كشفت جمعية “خيرات” لحفظ النعمة عن هدر أكثر من (180) ألف وجبة في (1804) مناسبات بمدينة الرياض، خلال الثلاثة أشهر المنصرمة محرم، وصفر، وربيع الأول.

أوضح ذلك المشرف على العمل الميداني في الجمعية محمد الأنصاري، لافتاً إلى هدر كبير للطعام بسبب العادات والتقاليد الداعية للبذخ والإسراف، حيث بلغ فائض الوجبات في شهر محرم (52675) ألف وجبة، وفي صفر (65973) وجبة، وفي ربيع الأول (62123) وجبة، مشيراً إلى أنّ هناك (10%) فائض فوق هذا الرقم من بقايا الأكل، لكنه غير صالح للتوزيع، مؤكداً أنّ وعي المجتمع بطرق حفظ النعمة والفائض من الطعام في تزايد، إلاّ أنّ الهدر لا يزال مستمراً، ويحتاج لتوعية مكثفة للحد منه.

وتعتبر “خيرات” مشروعا يعنى بحفظ النعم التي تفيض من المناسبات الخاصة والعامة، حيث يعمل الفريق الميداني المختص على فرز الفائض النظيف، وإعادة تغليفه وتوزيعه على المستحقين، وحسب إحصائية البحث الاجتماعي التابع لـ”خيرات”، فالجمعية توزع الوجبات على (130) أسرة مسجلة في سجلاتها.

وبحسب آخر إحصائية للجمعية، فإنها تحفظ شهرياً ما يقارب (52675) وجبة، وسنوياً (532.100) وجبة، دون احتساب فترة المواسم، وتوزعها على الأسر المحتاجة وعلى الثلاجات التابعة لجمعية خيرات.

وبعد عمل الإحصائيات اللازمة لتقدير سعر الوجبات في السوق، فأنه يظهر لنا أن التكلفة السوقية للوجبات المحفوظة لدى خيرات شهرياً ما يقارب عشرة ملايين ريال.