ستة إصابات إثر حادث بطريق الشميسي بالعاصمة المقدسة

متابعات – فجر

أصيب ٦ أشخاص بإصابات مختلفة تراوحًت ما بين المتوسطة والبليغة إثر حادث مروري مروع بطريق الشميسي في مكة المكرمةً اليوم الأحد.

وقد تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة بلاغا من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم بعد كبري الشميسي في اتجاه الخط القديم وبه عدد من الإصابات وعلى الفور تم توجيه 3 فرق إسعافية وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالعاصمة المقدسة عبد العزيز بادومان أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود 6 حالات تراوحت بين الخطرة والمتوسطة والبسيطة، ولقد تم تقديم الخدمه الإسعافية لها ونقلت إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر.