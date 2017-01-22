ميزة جديدة لآبل تخص مكالمات الفيديو

متابعات – فجر :

أعلنت شركة أبل خدمة فيس تايم لإجراء المكالمات عام 2010، ودعمتها بعدد من المزايا والتحسينات طيلة هذه السنوات، ولكن الجديد أن الشركة تخطط لإضافة ميزة جديدة بالخدمة وهى مكالمات الفيديو الجماعية والتى ستظهر بنظامIOS 11 وفقا للتقرير الذى نشر على موقع “gsmarena “.

ويتوقع أن يتم كشف النقاب عن النسخة الجديدة من نظام تشغيل الهواتف، فى مؤتمر WWDC السنوى للشركة فى فصل الصيف، لينطلق كالمعتاد كنسخة تجريبية والتى تركز على التطوير قبل أن يتم الإفراج عنه للجميع فى الخريف، تزامنا مع إطلاق الهاتف الجديد آيفون 8.

ومن المقرر أن تدعم ميزة مكالمات الفيديو الجماعية ما يصل إلى خمسة أشخاص فى وقت واحد، لتتيح للمزيد من الأصدقاء التواصل عبر خدمة أبل، خاصة مع ظهور العشرات من تطبيقات مكالمات الفيديو على الهواتف الذكية.