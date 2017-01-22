صحة بيشة تنظم ورشة عمل المهارات الأساسية لمكافحة العدوي

متابعات – فجر :

نظمت الصحة في بيشة ورشة عمل المهارات الأساسية لمكافحة العدوي ، حيث شارك فيها أكثر من 25 من العاملين في المستشفى ومستشفي البشائر ومن القطاع الصحي في العلايا والبشائر.

وقد قام د/ إبراهيم طيب مدير مكافحة العدوي بصحة بيشة بالتطبيقات العملية علي مكافحة العدوي في المنشأت الصحية ومنها الطريقة الصحيحة في غسل الأيدي وكذلك كيفية لبس معدات الحماية الشخصية.

كما أشار إلي أهمية أخذ التطعيمات للعاملين في المرافق الصحية مثل تطعيم الانفلونزا الموسمية والحمى الشوكية ، ويأتي انعقاد ورشة العمل هذة حرصا من مسئولي الصحة بهدف تحسين مستوي الاداء لدي العاملين الصحيين في المنشأت الصحية وحمايتهم من العدوي .