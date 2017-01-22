سياف بن فايز المعاوي مديرًا للمركز الإعلامي لبيشة

متابعات – فجر :

أصدر محافظ بيشة، محمد بن سعيد بن سبرة، قرارًا بتكليف سياف بن فايز المعاوي كمدير للمركز الإعلامي لمحافظة بيشة بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية.

ودعا محافظ بيشة جميع الجهات الإعلامية إلى التعاون مع المركز الإعلامي لإبراز الجهود والفعاليات المقامة بمقر المحافظة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية، وإبراز الإرث الثقافي والتاريخي، وما تمتاز به بيشة من خلال التغطيات الإعلامية والتقارير الصحفية.

ومن جانبه، عبّر سياف المعاوي عن شكره لمحافظ بيشة على ثقته، راجيًا أن يحقق المركز الإعلامي للمحافظة بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية أهدافه المنشودة.

وأوضح المعاوي أنه قد تم تخصيص مقر للمركز الإعلامي بمقر المحافظة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية، وسيتم توفير كل الوسائل التقنية التي يحتاجها الزملاء الإعلاميين، والجهات الإعلامية المختلفة المقروءة، والمسموعة، والمرئية.