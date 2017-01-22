“كيري” ينضم إلى مسيرة مناهضة لـ “ترامب” بواشنطن

وكالات – فجر

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو، تظهر وزير الخارجية الأمريكية السابق جون كيري أثناء مشاركته في مسيرة مناهضة للرئيس دونالد ترامب.

وأظهر الفيديو الوزير السابق مصطحباً كلبا أثناء مسيرة مناهضة لدونالد ترامب في العاصمة واشنطن أمس السبت، ضمن مئات السيدات ضد الرئيس الأمريكي.

الجدير بالذكر أن اليوم التالى لتنصيب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب شهد العديد من التظاهرات النسائية التي خرجت ضده بالعديد من العواصم العالمية، حيث شاركت آلاف السيدات في تظاهرات بالعاصمة واشنطن، في الوقت الذى تظاهر فيه أيضاً آلاف النساء بعواصم مختلفة حول العالم، ومنها لندن ونيروبي وسيدني.