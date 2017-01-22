“الجزائية” تقضي بالسجن خمس سنوات على مؤيد لداعش

متابعات – فجر

عاقبت المحكمة الجزائية المتخصصة مواطناً بالسجن سبع سنوات بعد أن انتهج المنهج التكفيري وأيد تنظيم داعش الإرهابي وتعامل مع سحرة ومشعوذين بتحويل ثمانين ألف ريال لهم.

وصدر الحكم الابتدائي بحقه الذي يقضي بثبوت إدانته بانتهاج المنهج التكفيريالمخالف للكتاب والسنة من خلال كتابته عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تغريدات تتضمن وصفاً لولاة الأمر في هذه البلاد ورجال الأمن فيها وزعماء العرب بالمرتدين ورجوعه عن هذا المنهج في مجلس الحكم, كما ثبت إدانته بتأييد تنظيم مايسمى تنظيم (داعش) و(القاعدة) الإرهابيين وإصراره على ذلك في مجلس الحكم, كما ثبت إدانته بانتاج وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال كتابته عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تغريدات تتضمن تأييداً لتنظيم ما يسمى (داعش) وما يقومون به من أعمال وتخزينه في جهازي حاسب آلي عائدة له لما من شأنه المساس بالنظام العام, كما ثبت إدانته بتواصله عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي (التليجرام) مع أحد المشعوذين في إحدى الدول الشقيقة طلباً للعلاج من السحر والحسد والعين وتحويله له مبلغ وقدره ثمانون آلف ريال ريال لذلك الغرض .

وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بما بسجن المدعى عليه مدة سبع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه ومصادرة جهاز الجوال وجهازي الحاسب الآلي والذاكرة القلمية المضبوطة بحوزة المدعى عليه وإغلاق حساب المدعى عليه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.