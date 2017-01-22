خادم الحرمين يستقبل رئيس مجلس النواب بطاجيكستان

واس – فجر

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، معالي رئيس مجلس النواب لدى المجلس العالي بجمهورية طاجيكستان شكورجان طهوروف والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات وآفاق التعاون الثنائي وبخاصة بين مجلسي الشورى والنواب في البلدين.

حضر الاستقبال، معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى طاجيكستان عبدالعزيز بن محمد البادي، وسفير طاجيكستان لدى المملكة ضراب الدين قاسمي.