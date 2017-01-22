دراسة بريطانية: عقاقير الكولسترول تحِد من تجلّط الأوردة الدموية

وكالات – فجر

ذكرت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة ليستر البريطانية، أنّ العقاقير الخافضة للكولسترول، التي يطلق عليها أدوية “الستاتين”statins، يُمكن أن تحد من تجلّط الأوردة الدموية.

وراجع الباحثون، بحسب الدراسة التي نشرت نتائجها دورية “لانسيت” الطبية، السبت، نتائج 36 دراسة شملت أكثر من 3.2 مليون فرد، وتوصلوا إلى أنّ العقاقير الخافضة للكولسترول تًقلّل خطر الجلطات الدموية الوريدية التي تحدث في الوريد بالرئتين أو الأطراف بنسبة تتراوح بين 15 إلى 25%.

وقالوا: إنّ النتائج تؤكد الدور المفيد لأدوية الستاتين في الوقاية من الجلطات الدموية الوريدية، وأمراض القلب والشرايين، مبينين أنّ الجلطات الدموية الوريدية، هي تخثر الدم، أي تحوُّله من الحالة السائلة الطبيعية إلى شبه صلبة تمنع سريانه داخل الأوردة العميقة في الجسم جزئيًا أو كليًا، بحسب وكالة “أنباء الأناضول”.