صحة بيشة تنظم ورشة عمل لمناقشة المهارات الأساسية لمكافحة العدوى

متابعات-فجر

نظمت الصحة في بيشة ورشة عمل لمناقشة المهارات الاساسية لمكافحة العدوي شارك فيها اكثر من 25 من العاملين في المستشفي ومستشفي البشائر ومن القطاع الصحي في العلايا والبشائر .

وقد قام الدكتور ابراهيم طيب مدير مكافحة العدوي بصحة بيشة بمناقشة التطبيقات العملية علي مكافحة العدوي في المنشأت الصحية ومنها الطريقة الصحيحة في غسل الايدي وكذلك كيفية لبس معدات الحماية الشخصية .

كما اشار الي اهمية اخذ التطعيمات للعاملين في المرافق الصحية مثل تطعيم الانفلونزا الموسمية والحمي الشوكية . ويأتي انعقاد ورشة العمل هذة حرصا من مسئولي الصحة بهدف تحسين مستوي الاداء لدي العاملين الصحيين في المنشأت الصحية وحمايتهم من العدوي.