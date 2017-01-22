طرق وأساليب طبيعية تخلص الجسم من السموم

متابعات-فجر :

هل لديك مشاكل من أحد الأمور التالية: أرق، قلق، تعب، صداع، أو انتفاخ في البطن، رائحة نفسك كريهة، زيادة طفيفة في الوزن، عزيزي أنت بحاجة لتطهير جسمك من السموم، ونحن بصدد تعريفك على السموم في جسدك وكيفية التخلص منها. هنالك أسباب تجعل أجسامنا مليئة بالسموم من مثل: السيارات والمصانع ومخلفاتها. الهواتف والكمبيوترات والأشعة التي تخرج منها. المنظفات الموجودة في المنزل . الطعام المحتوي على المواد الحافظة. القهوة والسجائر والمشروبات الغازية. السهر وقلة النشاط الحركي. والكثير الذي لا يمكن حصره من الملوثات الموجودة من حولنا…. لماذا نطهر أجسامنا من السموم؟ حتى نحسن وظيفة جهاز المناعة في أجسادنا. لنتخلص من الخمول والصداع والإرهاق الذي يعترينا. لنتخلص من المياه التي تجعل الجسم منتفخ الزائدة عن حاجة الجسم. تحسين الذاكرة وتقوية التركيز. إزالة أي نوع من الالتهابات في الجسم سواء في الجهاز الهضمي أو الإخراج. تحسين الدم وتنقيته. ولدينا هنا برنامجا خاصا ل 7 أيام، عند إتباعه يتخلص الجسم من كل السموم الموجودة فيه: الخضراوات بجميع أنواعها سواء الطازجة أو المعلبة فقط بالماء، الابتعاد عن المعلبة بالملح، ومن أفضل الخضراوات الجزر، واللفت، والشمندر، والقرع والطماطم، والاهم الخضراوات الورقية الفواكه بجميع أنواعها الطازجة، أو المجففة، أو المعلبة مثل الفراولة، والكيوي، والتفاح، والبطيخ . البقوليات من عدس بنوعيه الأصفر والأحمر، وفول، والفاصوليا الحمراء، واللوبيا، والشوفان، والفشار. الأسماك الطازجة مثل التونة، الجمبري، السلمون . المكسرات غير المملحة أي الطازجة مثل اللوز، البندق، الصنوبر. اللبن الزبادي ويمكن أن نضيف العسل والفواكه إليه. المياه وهي الأهم وعلى أن يكون أكثر من لترين يوميا. يمكن استخدام زيت الزيتون، والخل، والثوم، والزنجبيل ،والفلفل الأسود، والأعشاب للتتبيل . والشاي، والأعشاب مثل البابونج، والشاي الأخضر، والشمر، شربها بين الوجبات . الأطعمة المحظورة طبعاً نحن نعلم أن في رأس القائمة الأطعمة المقلية. الدجاج، واللحوم المدخنة. الزبدة، والسمنة سواء النباتية، أو البلدية. الحلويات، الفطائر، والبن،، والشاي، المايونيز، والمخللات والملح المكرر. الوجبات الجاهزة، والطعام المسخن بالمايكروويف. ونصيحتي الأخيرة عمل حجامة؛ والحجامة ليست مكلفة، وأوصى بها رسولنا الكريم (محمد صلى الله عليه وسلم) فهي من السنة، وهي صحية جدا، وتخلصنا من أي آثار للسموم، وتجنبنا أنواع كثيرةً من السرطان، وقد أثبتت علمياً مدى تخلصها من سموم أجسادنا، وعملها عند متخصصين فهي تخلص الجسم من الدم الفاسد والسموم التي تقضي على الجسم عند تكاثرها.