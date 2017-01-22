جون كيري يشارك في مظاهرة ضد ترامب ب “واشنطن”

متابعات-فجر :

ظهر وزير الخارجبة الأمريكي جون كيري وسط الآلاف من النساء اللاتي ارتدى كثيرات منهن قبعات بألوان وردية براقة في مسيرة بواشنطن السبت، في عرض حاشد للاعتراض على برنامج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد يوم من توليه منصبه رسمياً.

وكانت مسيرة واشنطن واحدة من سلسلة احتجاجات في أنحاء البلاد ضد خطابه الشعبوي والغاضب في كثير من الأحيان، كما عمت العواصم الأوروبية تظاهرات مماثلة مناهضة لتولي ترامب الرئاسة الأميركية.

وملأت الحشود أكثر من 6 أماكن بشارع الاستقلال بالمدينة مع احتشاد المزيد من الناس في الشوارع الجانبية وتدفق مسيرات إضافية على المنطقة قبل منتصف النهار.

يذكر أن كيري غادر الخميس الماضي وزارة الخارجية بعد 4 سنوات في منصبه، من دون تسليم الدفة لخليفته وزير الخارجية المعين ريكس تيلرسون الرئيس السابق لمجلس ادارة مجموعة اكسون موبيل.

وقال المتحدث باسم الخارجية جون كيربي الذي أمضى أيضاً يومه الأخير في الوزارة، إن كيري “لم يلتق” تيلرسون لأسباب تتعلق بـ”جدول الأعمال”، لكنه أوضح أن كيري يبقى مستعداً للقاء وزير الخارجية الجديد أو التحدث إليه.