مقتل مسلحين من تنظيم “القاعدة” في غارة جوية ب “البيضاء”

متابعات-فجر :

قتل ثلاثة من مسلحي تنظيم القاعدة في غارة جوية لطائرة بدون طيار استهدفت مركبة لتنظيم القاعدة في مديرية الصومعة محافظة البيضاء وسط اليمن.

وأدت الغارة التي استهدفت المركبة اثناء مرورها في الخط العام إلى احتراقها بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم ثلاثة.

وتأتي الغارة بعد يوم من غارة مماثلة في البيضاء قتلت قياديا “متوسطا” في القاعدة.

من جهة أخرى، أفادت مصادر عسكرية باستمرار مروحيات الأباتشي في استهداف تجمعات ومواقع مسلحي الحوثي في منطقة ميدي وحرض في محافظة حجة.

وطال القصف الجوي مواقع المليشيات في مزارع نسيم وقرية المخازن والخضراء مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وفي ذمار شيع المتمردون القيادي البارز أبو عمار المروني بعد أن لقي مصرعه في معارك مع القوات الشرعية في تعز .

ولقي المروني ، وهو أحد القيادات المشرفه على جبهة تعز ، مع عدد من مرافقيه خلال الاشتباكات في المحافظة.

كما أفاد مراسلنا بمقتل 6 من ميليشيات الحوثي و صالح في غارة للتحالف في بيحان بمحافظة شبوة .

وذكر مصدر عسكري أن الغارة استهدفت عربة للانقلابيين في منطقة شعب حفر، غربي مديرية بيحان، مما أدى إلى مصرع ستة كانوا على متنها.

وتعد منطقة شعب حفر نقطة لتجمع لعناصر الانقلاب القادمين من البيضاء إلى جبهة بيحان.