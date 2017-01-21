مكافحة المخدرات تُحبط تهريب 350 ألف حبة كبتاجون من الأردن

متابعات – فجر

تمكن العاملون في مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام في دولة مملكة الأردن من ضبط سبعة أشخاص في محافظة إربد شمال العاصمة الأردنية عمّان كانوا يجهزون لتهريب “350” ألف حبة مخدرة كبتاجون خبأت بطريقة فنية داخل جالونات بلاستيكية من الأردن للمملكة .

وأكد مساء اليوم السبت مصدر أمني في مدير الأمن العام بالأردن بأن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن الكمية كانت متجهة للمملكة العربية السعودية ،حيث كان ينوي المهربين إرسالها عبر شحنة تجارية عبر أحد المنافذ الحدودية البرية، وتم ضبط سبعة أشخاص بينهم خمسة من جنسية عربية، فيما أوضح بأن التحقيقات لا تزال جارية، وفي قضية أخرى تم القبض على شخصين شرق العاصمة الأردنية عمّان كانوا يجهزون لتهريب 150 ألف حبة مخدرة من الأردن لأحد الدول المجاورة عن طريق شحنة برية.

بدوره أكدت إدارة الإعلام الأمني في مديرية الأمن العام في الأردن في بيان صحافي بأنه بعد ورود معلومات لمكافحة المخدرات عن اشخاص ينون تهريب حبوب مخدرة لأحد الدول خارج الأردن تم متابعة ذلك ورصد للمشتبه بهم وتحركاتهم، ثم تمكن فريق التحقيق المتابع للقضية من تأكيد حيازة أولائك الأشخاص لكميات من الحبوب المخدرة وتخزينها في أحد المستودعات في محافظة إربد، وجرى على الفور مداهمة المستودع وضبط داخلة كمية من الجالونات البلاستيكية التي عثر بداخلها بعد تفتيشها على 350 ألف حبة مخدرة خفيت بطريقة فنية داخل الجالونات ،وأضافت إدارة الإعلام بأنه تم استكمال التحقيقات والقى القبض على سبعة أشخاص تورطوا جميعهم في القضية ،وتم إحالتهم لمدعي عام محكمة أمن الدولة بعد انتهاء التحقيقات .