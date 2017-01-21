لمنعها من صداقة.. مراهقة مصرية تُنهي حياتها انتحارًا

متابعات – فجر

لم تجد طالبة حلاً للخلافات التي وصلت مع والدها بشأن مطالبته المستمرة لها بقطع علاقتها بصديقتها المعروف عنها سمعتها السيئة سوى الإقدام على الانتحار شنقاً داخل غرفتها.

وكانت مديرية أمن المنيا قد تلقت بلاغاً يفيد بالعثور على “ندى.أ” 13 سنة جثة هامدة داخل غرفتها، وبعد التحريات تبين أن الفتاة دخلت في خلافات مع والدها بسبب مطالبة الأخير لها بقطع علاقاتها بصديقتها سيئة السمعة، فلم تجد أمامها حلاً سوى الانتحار بشنق نفسها من خلال حبل وضعته في سقف غرفتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المحضر للنيابة العامة للتحقيق.