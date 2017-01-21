“تطوير” تطرح نقل أكثر من مليون طالب وطالبة بجميع المناطق

متابعات – فجر

طرحت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي منافسة جديدة لنقل أكثر من (1.090.000) طالب وطالبة من طلاب وطالبات التعليم العام في جميع مناطق ومحافظات المملكة، على أن يتم التنفيذ أبتداء من العام الدراسي القادم وبعقود تمتد لخمس سنوات .

ويأتي طرح المنافسة لتوفير خدمة النقل لعدد 766,019 طالبة و323,986 طالباً ، في 42 مجموعة تشغيلية تغطي 13 منطقة إدارية، وفقاً للخطة التشغيلية التي وضعتها الشركة بناء على احتياجات إدارات التعليم في مختلف مناطق المملكة والميزانيات المعتمدة.

وستدخل الخدمة طور التنفيذ أبتداء من العام الدراسي القادم 1438 / 1439 هـ لبعض المناطق، في حين سيبدأ تقديم الخدمة لبقية المناطق الأخرى أبتداءً من العام الدراسي 1439 / 1440هـ.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي الدكتور سامي بن عبدالله الدبيخي أن الشركة ستواصل جهودها لتوسيع قاعدة المنافسة واستقطاب أكبر عدد من مشغلي النقل والمستثمرين الجدد وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص للاستثمار في مجال النقل التعليمي، بغية دعم الشركة لأداء دورها المناط بها بتقديم خدمة نقل آمنة ومريحة للطلاب والطالبات، مشيراً إلى أن الشركة منذ تأسيسها عام 2012م تمكنت من زيادة عدد المتعهدين الذين يقدمون خدمة النقل المدرسي لطلاب وطالبات التعليم العام من (3) متعهدين فقط إلى (14) متعهداً في العقود الحالية.

وقال الدكتور الدبيخي : إن الشركة أخذت على عاتقها تطوير منظومة النقل التعليمي في المملكة من منطلق دورها كذراع تنفيذي لوزارة التعليم، والإسهام في تعزيز توجهات الوزارة لتوفير بيئة تعليمية مهيئة لزيادة التحصيل العلمي والمعرفي، وتهيئة كافة الممكنات لاستمرار العملية التعليمية في مختلف مناطق المملكة ، بدعم من معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، وبما يسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في الارتقاء بمنظومة التعليم من جوانبها كافة.

تجدر الإشارة إلى أن خدمة النقل التعليمي التي تقدمها شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي مرت بثلاث مراحل توسع رئيسة، حيث بدأت المرحلة الأولى في العام الدراسي 1434 / 1435 هـ بنقل 619 ألف طالبة، وجاءت المرحلة الثانية في العام الدراسي 1435 / 1436هـ واستطاعت الشركة خلالها نقل 1.045.41 طالباً وطالبة، بنسبة توسع بلغت 70%، أما المرحلة الثالثة فكانت مع بداية العام الدراسي 1436 / 1437هـ، حيث تم تقديم خدمة النقل المدرسي لـ 1.227.524 طالباً وطالبة، بزيادة في نسبة التوسع بلغت 17% , وبهذا يبلغ العدد الكلي للطالبات المشمولات بالخدمة (861,762) طالبة بما يعادل ما نسبته 36% من أعداد طالبات التعليم العام، في حين يبلغ إجمالي عدد الطلاب المستفيدين من خدمة النقل التعليمي (365,762) طالباً بما يعادل ما نسبته 18% من أعداد طلاب التعليم العام، وتتيح وزارة التعليم الفرصة للراغبين في الإستفادة من خدمة النقل المدرسي المجانية من خلال نظا ” نور ” .

كما أن خدمة النقل التعليمي المجاني التي تُقدم حالياً لأكثر من 1.2 مليون طالب وطالبة يقف وراءها قوى عاملة ضخمة منتشرة في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها بما في ذلك القرى والهجر بلغ عددهم أكثر من 28.000 من السائقين والإداريين والمتخصصين والمراقبين الميدانيين الذي يديرون أسطول النقل التعليمي البالغ 25.000 حافلة ومركبة لتقديم الخدمة لـ 13.000 مدرسة.