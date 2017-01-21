بالفيديو…أمير الرياض يقوم بزيارة مريض قضى 15عاماً بالمستشفى

خاص-فجر:

ضمن جولته في محافظة ثادق، تفقد سمو الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض مستشفى المحافظة، وقام سموه بزيارة المرضى المنومين بالمستشفي مع عدد من المسؤولين.

واطلع سموه على حالة شاب قضى 15 عامُا في المستشفى، إثر حادثٍ ألمّ به وأصابه بالشلل، وظهر الأمير “فيصل بن بندر” متأثراً بحالة الشاب، ووجه حفظه الله بنقل الشاب إلى مدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية.

وأظهر الفيديو، دخول الأمير على الشاب برفقة المسؤولين و الأطباء،وقد أظهر حوار سمو الأمير مع الشاب، حرص سموه على مساعدة الشاب والاستماع لطلباته و تنفيذها، لإنهاء معاناته.

وقد أمر سموه مرافقيه بحديثٍ مُنفرد مع الشاب، للاستماع لطلباته وأخذ بياناته، وقد طلب الشاب تثبيت صديقه في وظيفة، ثم طالبه سموه بأن يمليه رقم جوالة.

وفي نهاية الفيديو، دعى له الله أن يعجّل بشفائة، واعدًا إياه بأن ينظر في موضوعه لإنهاء معاناته و تلبية طلباته.