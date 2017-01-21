أمير تبوك يعزي عائلة “البلوي” في وفاة 6 من أسرتهم

متابعات – فجر :

نقل محافظ الوجه فهد بن بندر الخريصي تعازي ومواساة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، لأسرة المواطن نواف فالح السحيمي البلوي، الذي توفي هو وستة من أفراد أسرته إثر تعرضهم لحادث مروري أليم.

وأعرب الخريصي، خلال تقديمه واجب العزاء، عن خالص تعازي سمو أمير المنطقة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهته أعرب والد الفقيد فالح حماد البلوي باسمه ونيابة عن أفراد أسرته عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة، والذي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلين الله العلي القدير أن لا يري سموه أي مكروه ويجعل هذا العمل في ميزان حسناته.