عاجل فجر
ترامب يستحوذ على حساب الرئيس على تويتر ويحذف تغريدات أوباما

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

تغريدات تويتر


تكنولوجيا

أخبار المجتمع

المقالات

تابعونا على الانستجرام

الأرشيف

عناوين لأهم وآخر الأخبار

جميع التعليقات و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي (صحيفة فجر الإلكترونية) بل تعبر عن رأي كاتبها