ترامب يستحوذ على حساب الرئيس على تويتر ويحذف تغريدات أوباما

متابعات – فجر :

أتاح تولي دونالد ترامب قيادة الولايات المتحدة له الاستحواذ على الحساب الرئاسي الذي يحمل اسم Potus بموقع تويتر، والحصول على الملايين من المتابعين، ولكن بعد حذف جميع التغريدات التي نشرها أوباما وإدارته على مدى السنوات الثماني الماضية، ومع ذلك سيتم الاحتفاظ بسجل لهذه التغريدات على الحساب المنشأ حديثاً الذي يحمل اسم @ Potus44 والتي يحتفظ بها الأرشيف الوطني الأمريكي (نارا).

وعلق البيت الأبيض على هذا الأمر في بيان قائلا: “سيتم الاحتفاظ بتغريدات الرئيس أوباما وأرشفتها في نارا، ليسهل الوصول إليها بنفس الطريقة مثل جميع السجلات الرئاسية الأخرى، وسيكون هذا هو الحال أيضا بالنسبة للحسابات تويتر الرئاسية الأخرى، بما في @WhiteHouse وحساب @Flotus الخاص بالسيدة الأولى، جنبا إلى جنب @PressSec و” @VP.

وأضاف البيت الأبيض: “أما على انستجرام وفيس بوك، فإن البيت الأبيض سيستعيد اسم المستخدم الخاص بالبيت الأبيض، والمتابعين والـURL، لكنه سيبدأ بدون أي محتوى، وكما هو الحال مع تويتر، سيتم نقل المحتوى الذي نشر من قبل إدارة أوباما على إنستجرام وفيس بوك”. ويقول البيت الأبيض إنه سيتبع نهجا مماثلا مع الحسابات الرسمية الأخرى على منصات بما في ذلك ميديم وتمبلر ويوتيوب”.

أما بالنسبة للموقع البيت الأبيض: “سيتم الاحتفاظ على موقع WhiteHouse.gov الخاص بالرئيس أوباما على شبكة الإنترنت، ويتوقف ابتداء منن 20 يناير وإتاحته في ObamaWhiteHouse.gov.

جدير بالذكر أنه منذ عام 2008 وبعد أشهر فقط من دخوله البيت الأبيض وقبل أن تصبح وسائل التواصل الاجتماعي تسيطر على حياة الناس مثل الآن، كان الرئيس أوباما الشخص الأكثر متابعة في العالم على تويتر، إذ بلغ عدد متابعيه وقتها 60 ألف متابع، قبل ظهور الحسابات الموثقة. والآن يمتلك الحساب الرسمي لرئيس الولايات المتحدة @Potus نحو 13.6 مليون متابع، بينما يمتلك حساب باراك أوباما 80.8 مليون متابع ودونالد ترامب، الذي أمضى جزءا كبيرا من حملته الانتخابية على الشبكة الاجتماعية، لديه 20.66 مليون. أما على فيس بوك، فيمتلك حساب POTUS نحو 3.8 مليون متابع، وأوباما 52.8 مليون متابع، أما ترامب فيمتلك 17.8 متابع.