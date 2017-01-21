شرطة القصيم تكشف تفاصيل اختطاف طفلة الثلاث سنوت

متابعات – فجر :

كشف الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني بأن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً عند الساعة الثانية عشر والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق 20/04/1438هـ عن تعرض طفلة من جنسية آسيوية تبلغ من العمر ثلاثة أعوام للإركاب من قبل شخص مجهول قام باستدراجها أثناء تواجدها برفقة والدها والاعتداء عليها ثم لاذ بالفرار، حيث تم العثور عليها وقد لحق بها إصابات عدة في جسدها نقلت على إثرها للمستشفى لتلقي العناية الصحية اللازمة وإخضاعها للفحوصات الطبية.

مضيفاً بأن إدارة التحريات والبحث الجنائي وفور تلقي البلاغ شرعت في جمع المعلومات اللازمة وتكثيف عمليات البحث والتحري حتى تمكنت بفضل الله من تحديد هوية المتهم والقبض عليه واتضح بأنه شابٌ في العقد الثاني من العمر، وقد أقر عند سماع أقواله بارتكابه لما بدر منه والاعتداء على المجني عليها عنوةً وإلحاق الضرر بها.

موضحاً بأن المختصين بمركز شرطة جنوب بريدة وخبراء الأدلة الجنائية استكملوا إجراءات الضبط الجنائي للحادثة، فيما تم إيداع المتهم التوقيف بدار الملاحظة الاجتماعية، وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الاختصاص.

مؤكداً بأن شرطة منطقة القصيم إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص هذه البلاد على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن أجهزة الأمن ستكون له بالمرصاد وسينال جزاءه الرادع ويكون العقاب الشرعي مصيره.