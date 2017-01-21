الأمم المتحدة: هناك حاجة لمساعدات بقيمة 550 مليون دولار لأفغانستان

متابعات – فجر :

ناشدت الأمم المتحدة، اليوم السبت، بجمع 550 مليون دولار في صورة مساعدات إنسانية لأفغانستان، تستهدف 5.7 مليون شخص، يحتاجون إلى مساعدات في عام 2017 .

وسيحتاج حوالي ثلث سكان أفغانستان – 3ر9 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية في عام 2017 “بزيادة 13% عن العام الماضي”، طبقا لتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

والمساعدات، مخصصة فقط “لإنقاذ الحياة وتداخلات إستراتيجية، متعلقة بالغذاء والرعاية الصحية والتغذية والمياه النظيفة، والصرف الصحي، وليست مشروعات تنموية على المدى الطويل”.

ويتوقع المكتب تشريد 450 ألف شخص آخرين، هذا العام، إلى جانب 623 ألف مشردين بالفعل، بسبب الصراع، ومن المتوقع “عودة مليون من باكستان وإيران”.

وكان أعلى رقم من المشردين داخليا قد تم تسجيله العام الماضي، بينما عاد 600 ألف آخرين من اللاجئين الأفغان من باكستان وإيران، مما أضاف إلى الأزمة التي تلوح في الأفق.