مشكلة تقنية تواجه هواتف “جوجل بيكسل”

متابعات – فجر :

يواجه النجاح الكبير الذي حققته هواتف جوجل “بيكسل”، عثرة تقنية، بعد أن اشتكى مستخدمون للجهاز من سوء نوعية الصوت الصادرة منه عندما يتم زيادة الصوت إلى أعلى درجة.

واشتكى بعض المستخدمين من أن نوعية الصوت السيئة تظهر بشكل واضح عند استخدام بعض التطبيقات، مثل تطبيق “بيرفيكت بيانو”، على هواتف “بيكسل” و”بيكسل إكس إل”.

وقالت جوجل في رسالة إلكترونية لموقع “مشابل” إن المشكلة قد تكون مرتبطة بالمكونات المادية للجهاز، مما يعني أنه لا يمكن إصلاحه بإجراء تحديثات، وإنما يجب استبدال الأجهزة ذات الخلل.

ولدى سؤال الشركة مرة أخرى عن العطل المرتبط بمكونات الجهاز، تراجعت جوجل عن تصريحها والتزمت بالقول إن الشركة على علم بهذا الخلل وإنها تعمل على إيجاد حل له، لافتة إلى أن الحل المؤقت هو عدم رفع الصوت إلى أعلى درجة ممكنة.