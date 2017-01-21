الطائف تستقبل 6 مراكز جديدة للرعاية الصحية الأولية

متابعات – فجر

تنفذ الشؤون الصحية بمحافظة الطائف خلال العام الجاري 6 مراكز جديدة للرعاية الصحية الأولية، وذلك سعياً لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للأهالي، والتسهيل على المواطنين في المواقع البعيدة عن المدينة، والتخفيف على المرافق الصحية بالمحافظة.

وتعمل مديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة على دعم الخدمات الصحية بالمحافظة خلال العام الجاري بتنفيذ جملة من المشروعات التي تشمل إنشاء مركز لطب الأسنان وعدد من المستشفيات الطرفية الداعمة لشبكة المرافق الصحية بالمحافظة والمحافظات المحيطة، ومركز للقلب، وتجهيز مستشفى النساء والولادة في ظل الدعم اللامحدود من الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، والاهتمام والمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة .