شرطة القصيم تُوقف شاب اعتدى على طفلة آسيوية

القصيم – فجر

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة القصيم من القبض على شاب اعتدى على طفلة آسيوية تبلغ من العمر ثلاثة أعوام في القصيم.

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني أن الجهات الأمنية تلقت بلاغًا عند الساعة الثانية عشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٨/٤/٢٠هـ عن تعرض طفلةٍ من جنسيةٍ آسيوية تبلغ من العمر ثلاثة أعوام للإركاب من قبل شخصٍ مجهولٍ قام باستدراجها أثناء تواجدها برفقة والدها والاعتداء عليها ثم لاذ بالفرار، حيث تم العثور عليها وقد لحق بها إصابات عدة في جسدها نقلت على إثرها للمستشفى لتلقي العناية الصحية اللازمة وإخضاعها للفحوصات الطبية.

وتابع أن إدارة التحريات والبحث الجنائي وفور تلقي البلاغ شرعت في جمع المعلومات اللازمة وتكثيف عمليات البحث والتحري حتى تمكنت بفضل الله من تحديد هوية المتهم والقبض عليه واتضح أنه شابٌ في العقد الثاني من العمر، وقد أقر عند سماع أقواله بارتكابه لما بدر منه والاعتداء على المجني عليها عنوةً وإلحاق الضرر بها.

وأوضح أن المختصين بمركز شرطة جنوب بريدة وخبراء الأدلة الجنائية استكملوا إجراءات الضبط الجنائي للحادثة، فيما تم إيداع المتهم التوقيف بدار الملاحظة الاجتماعية، وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الاختصاص.

وأكد أن شرطة منطقة القصيم إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص هذه البلاد على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن أجهزة الأمن ستكون له بالمرصاد وسينال جزاءه الرادع ويكون العقاب الشرعي مصيره.