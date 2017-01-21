قوات الأمن تقوم بعملية أمنية ضد إرهابيين خطرين في حي الحرازات بـ”جدة”

متابعات-فجر:

باشرت الجهات الأمنية في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت عملية أمنية ضد إرهابيين خطِرِين في حي الحرازات بمحافظة جدة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو للعملية، حيث تظهر محاصرة رجال الأمن للموقع الذي يتحصن به المطلوبون، وترصد حدوث تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن والمطلوبين.

وقام اثنيْن من الإرهابيين بالانتحار بعد استخدامهما أحزمة ناسفة.

وأظهرت مجموعة من الصور مشاركة طيران الأمن في العملية للإطاحة بالمطلوبين، ولمساندة مهام الأمن في حفظ سلامة المواطنين المتواجدين بالمنطقة المحيطة.

وأفادت مصادر بانتهاء العملية، ومن المنتظر صدور بيان عن وزارة الداخلية بعد قليل لكشف التفاصيل.